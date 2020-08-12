الجيش الوطني الليبي يقصف مجموعة إرهابية غربي سرت

الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلن مصدر عسكري ليبي، قصف مجموعة إرهابية تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، في منطقة "وادي بي" غربي مدينة سرت، كانت تحاول التسلل للمدينة.



وقال المصدر العسكري وفقا لـ "العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن الطيران التابع للجيش الوطني قصف مجموعة سيارات تضم مرتزقة وعناصر إرهابية تابعة للوفاق غربي سرت، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، الثلاثاء، إن تركيا لم تُوقف عملية نقل المعدات العسكرية، والمرتزقة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها تدرب العناصر الإرهابية في معسكرات بطرابلس.

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وأضاف المسماري في تصريحات صحفية: أن الأتراك استولوا على معسكرات في طرابلس، مثل معسكر غرب العاصمة، واليرموك، وقاعدة المعتيقة، وأصبحت تلك المعسكرات تدار بضباط أتراك.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحشد في قاعدة الوطية، ويجهزها لعمليات عسكرية مستقبلية، مستغلا وقف إطلاق النار.

وعن استهداف الجيش الليبي لقارب تابع لمليشيات طرابلس، أوضح المسماري بأن القارب دخل، الأحد الماضي، إلى منطقة العمليات العسكرية المحظورة الواقعة بالهلال النفطي حتى منطقة غرب سرت.

وأشار إلى أن الجيش أعلن منع دخول أي قطعة بحرية بالمنطقة، إلا بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، قائلًا :إن" القارب دخل المنطقة بعد رصده ومتابعة خط السير، ووجهنا عدة تحذيرات للقارب لكنه لم يستجب، وقررت غرفة العمليات استهدافه من خلال الدفاع الساحلي، وتم إصابته بشكل مباشر، والقارب كان على متنه 20 عنصرًا.