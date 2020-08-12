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هادي يتوجه للولايات المتحدة في رحلة علاجية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يتوجه للولايات المتحدة في رحلة علاجية والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدرين مطلعين"، قولهما إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غادر متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.

 

وقال المصدران، بحسب الوكالة، إن هادي يتوجه إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع. 

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ويخضع الرئيس هادي، الذي يقود الحكومة  الشرعية المعترف بها دوليا، منذ احتلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران العاصمة اليمنية صنعاء العام 2014، للعلاج من اعتلال في القلب منذ العام 2011.

 

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو/حزيران العام 2019.

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