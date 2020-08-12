البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي ضد خروقات تركيا بالعراق

الأربعاء 12 أغسطس 2020

طالب البرلمان العربي بتحرك دولي لوقف الاعتداءات التركية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة لسيادة العراق.



وأدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي على العراق، مؤكدا تضامنه مع بغداد، ومطالبا أيضاً مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات.

وقصفت تركيا منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التركية، تُعد تعدياً خطيراً على العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار".

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وأكد استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي مولود جاويش أوغلو، التي كانت مقررة، الخميس، واستدعاء سفير أنقرة لديها، احتجاجا على الاعتداءات التركية.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانا جاء فيها، أنها ستقوم بـ"استدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات".

وفي وقت سابق، طالب الجيش العراقي، تركيا بتوضيح ملابسات "جريمة" استهداف عناصره ومحاسبة المتورطين.