شكرا لقرائتكم خبر عن 1074 وفاة جديدة بـ " كورونا " في أمريكا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 164 ألفا و537 حالة عقب تسجيل 1074 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة " جونز هوبكنز " الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 5 ملايين و141 ألفا و208 حالات وذلك عقب تسجيل 46 ألفا و808 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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