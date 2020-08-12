تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا في الصين و54 بكوريا الجنوبية

الأربعاء 12 أغسطس 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 11 أغسطس، انخفاضا من 44 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن اليوم الأربعاء عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفا و714 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.