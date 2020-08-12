شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 60 ألفا و963 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفا و327 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 834 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليتجاوز إجمالي الوفيات 46 ألف حالة منذ ظهور الوباء في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

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