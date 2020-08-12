شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتمد المرحلة الثانية لعودة المقيمين اعتباراً من 12 أغسطس الجاري والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من عودة المقيمين اعتباراً من 12/8/2020، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

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