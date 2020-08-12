شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثانية تسجل أكبر معدل وفيات بكورونا في استراليا والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغت فيكتوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن 21 حالة وفاة- وهو ما يزيد حالتين عن أكبر عدد يومي للوفيات والمسجل في وقت سابق هذا الأسبوع- فضلا عن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس، منهية بذلك ثلاثة أيام متتالية تراجعت فيها الإصابات عن 400.
وأجبرت مجموعة من الإصابات في ملبورن، عاصمة فيكتوريا وثاني أكبر مدينة في أستراليا، السلطات الأسبوع الماضي على فرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الموجة الثانية تسجل أكبر معدل وفيات بكورونا في استراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.