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الموجة الثانية تسجل أكبر معدل وفيات بكورونا في استراليا

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سجلت أستراليا اليوم الأربعاء أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس ورصدت كذلك أكبر زيادة في الإصابات منذ ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في استقرار الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا.

وأبلغت فيكتوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن 21 حالة وفاة- وهو ما يزيد حالتين عن أكبر عدد يومي للوفيات والمسجل في وقت سابق هذا الأسبوع- فضلا عن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس، منهية بذلك ثلاثة أيام متتالية تراجعت فيها الإصابات عن 400.

وأجبرت مجموعة من الإصابات في ملبورن، عاصمة فيكتوريا وثاني أكبر مدينة في أستراليا، السلطات الأسبوع الماضي على فرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.

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