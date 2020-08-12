شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: لا نثق في فعالية اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل
وقال سبان لراديو دويتشلاند فونك "الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع للاختبار وبالتالي آمن".
وتابع "من أجل الحصول على الثقة في مثل هذا اللقاح، أعتقد أنه من المهم جدا جدا، حتى أثناء الجائحة، إجراء الدراسات والاختبارات ذات الصلة بشكل صحيح ونشرها على الملأ. المشكلة هي أننا لا نعرف سوى القليل جدا عنه إذ أن السلطات الروسية لا تتعامل بشفافية".
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