شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: لا نثق في فعالية اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الأربعاء إنه متشكك في أن روسيا أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19، قائلا إن الأهم هو أن يكون اللقاح آمن وخضع للاختبار.

وقال سبان لراديو دويتشلاند فونك "الأمر لا يتعلق بأن تكون الأول بطريقة ما، بل يتعلق بالحصول على لقاح فعال خضع للاختبار وبالتالي آمن".

وتابع "من أجل الحصول على الثقة في مثل هذا اللقاح، أعتقد أنه من المهم جدا جدا، حتى أثناء الجائحة، إجراء الدراسات والاختبارات ذات الصلة بشكل صحيح ونشرها على الملأ. المشكلة هي أننا لا نعرف سوى القليل جدا عنه إذ أن السلطات الروسية لا تتعامل بشفافية".