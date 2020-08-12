شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 834 حالة وفاة و60963 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 46091 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2329638 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.