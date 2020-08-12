الرئيس البرازيلي يصف حرائق غابات الأمازون بأنها "أكذوبة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الانتقادات لسياسات الدولة بشأن البيئة بأنها غير مبررة.

وجاءت تعليقاته خلال فيديو كونفرانس مع مسؤولي الولايات البرازيلية في منطقة غابات الامازون أمس الثلاثاء.

وأضاف" هذه القصص بشأن احتراق غابات الأمازون أكاذيب، وعلينا أن نواجهها بالأرقام الصحيحة".

وكانت الدول الإقليمية، وتشمل البرازيل، قد وقعت وثيقة في أيلول/سبتمبر الماضي تطالب ببذل جهود مشتركة من أجل حماية البيئة وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.

Advertisements

وأشار بولسونارو إلى أن المصالح التجارية وراء هذه الانتقادات، وترجع جزئيا إلى مكانة البرازيل كدولة منتجة رئيسية للغذاء.

وكانت جماعات حماية البيئية أكثر المنتقدين لبولسونارو، حيث يتهمونه بالسماح بتدمير الغابات لإيجاد مزيد من الأراضي للزراعة.