وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الانتقادات لسياسات الدولة بشأن البيئة بأنها غير مبررة.
وجاءت تعليقاته خلال فيديو كونفرانس مع مسؤولي الولايات البرازيلية في منطقة غابات الامازون أمس الثلاثاء.
وأضاف" هذه القصص بشأن احتراق غابات الأمازون أكاذيب، وعلينا أن نواجهها بالأرقام الصحيحة".
وكانت الدول الإقليمية، وتشمل البرازيل، قد وقعت وثيقة في أيلول/سبتمبر الماضي تطالب ببذل جهود مشتركة من أجل حماية البيئة وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.
وأشار بولسونارو إلى أن المصالح التجارية وراء هذه الانتقادات، وترجع جزئيا إلى مكانة البرازيل كدولة منتجة رئيسية للغذاء.
وكانت جماعات حماية البيئية أكثر المنتقدين لبولسونارو، حيث يتهمونه بالسماح بتدمير الغابات لإيجاد مزيد من الأراضي للزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يصف حرائق غابات الأمازون بأنها "أكذوبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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