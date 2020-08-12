تراجع حالات الإصابة بكورونا وإعادة أنشطة الحياة اليومية في باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعادت حكومة باكستان فتح جميع القطاعات لمزاولة أنشطتها وأعلنت إنهاء عمليات الإغلاق الذكية في معظم أنحاء البلاد بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد - 19" بينما ستبقى المؤسسات التعليمية وصالات الأفراح مغلقة حتى منتصف سبتمر القادم في حين أعلنت الخطوط الجوية الباكستسانية عن تسيير رحلات داخلية .



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وعزا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بيان له تراجع حالات الإصابة والوفيات خلال الشهر الماضي إلى سياسة حكومته في فرض الاغلاق الذكي الذي لاقى استحسانا عالميا.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر - في مؤتمر صحفي اليوم - إن سياسات الحكومة بفرض عمليات الإغلاق الذكية والتوعية العامة ساهمت بشكل كبير في احتواء انتشار الوباء لكنه حذر من أن الجائحة لم تنتهي بعد وقد تعود مرة ثانية إذا توقف الناس عن اتباع الإجراءات الإحترازية.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة التي يعّدها مركز القيادة والتشغيل الوطني بلغ عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء باكستان 285 ألفا وحالات الوفاة 6 آلاف بينما تعافى 95 % من المرضى.