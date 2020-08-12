ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في أستراليا وللإصابات في المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وجميعها في ولاية فيكتوريا.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 267 شخصا وعلى مستوى البلاد إلى 352 شخصا.

وتخضع ملبورن، عاصمة فيكتوريا التي يقطنها نحو 9ر4 مليون شخص، لإغلاق صارم مدته ستة أسابيع مع حظر التجوال ليلا وارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) إجباريا في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت ملبورن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ليل أمس، مقارنة بـ 331 حالة في اليوم السابق.

كما شهدت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 926 حالة وفاة و6686 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 492522 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 53929 حالات وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.