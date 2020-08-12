شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعتمد المرحلة الثانية لعودة المقيمين اعتباراً من 12 أغسطس الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من عودة المقيمين اعتباراً من 12/8/2020، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.



ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

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