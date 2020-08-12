السيسي يوجه رسالة إلى شباب مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى شباب مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وكتب الرئيس السيسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي".

وأضاف الرئيس السيسي في تغريدته: "أؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".