بدء التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، منذ قليل، للبدء في التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ .
وبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءاً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
وصرح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، بأن اليوم الأول للاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ مر بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وأضاف لاشين أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المستشار أسامة غازي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اطمأنت على عمليات الاقتراع منذ انطلاقها وحتى غلق باب الاقتراع.
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