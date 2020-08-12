ترمب يحجز 100 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة "موديرنا"، وهو العقد السّادس من نوعه منذ مايو.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "يسرّني أن أعلن الليلة أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف ترمب أنّ "الحكومة الفدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها".

وأعلنت شركة الأدوية الأميركيّة "موديرنا" أنّ التجارب السريريّة للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو. وتُعدّ شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

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