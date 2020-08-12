شكرا لقرائتكم خبر عن شرطية تساعد مسنة في التصويت بانتخابات الشيوخ بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة إنسانية، لاقت ترحيب جميع المتواجدين أمام اللجان الانتخابية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، في دار السلام، ساعدت شرطية من قوات الأمن القائمة على العملية الانتخابية، مسنة تبلغ من العمر 80 عاما في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

ووضعت الشرطية المسنة على كرسي متحرك، وساعدتها في الدخول أمام اللجان، ثم طلبت من رئيس اللجان أن يكون تصويت المسنة ببهو المدرسة بدلا من صعودها، وبعد عملية التصويت، أخرجت الشرطية المسنة حتى أبواب المدرسة.

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وتشهد دار السلام حالة من الإقبال بداية صباح اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ.