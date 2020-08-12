السيسي: الدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق الـ 12 من أغسطس كل عام.

وقال السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، :"في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي".

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".