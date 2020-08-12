محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق الـ 12 من أغسطس كل عام.
وقال السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، :"في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي".
وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: الدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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