محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
سجلت المملكة المتحدة حالتي إصابة جديدتين فقط بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الحالات إلى 313 ألفا و394 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بقي عند 46611 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة منذ الوقت نفسه أمس الثلاثاء. وقد تعافى 1464 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا .
كانت هذه تفاصيل خبر في أدنى حصيلة.. بريطانيا تسجل إصابتين بلا وفيات جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.