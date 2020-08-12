صورة فضائية لموقع كارثة انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نشر رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي صورة فضائية للعاصمة اللبنانية التي تعرضت لانفجار هائل بمرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وعلّق كاسيدي على الصورة التي نشرها على حسابه عبر تويتر: "أفكر ببيروت اليوم. قلبي يرحل إلى كل أولئك الذين عانوا من المأساة الأخيرة. أرسل المحبة من محطة الفضاء الدولية".

ويتواجد كاسيدي حاليا على متن محطة الفضاء الدولية إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير.

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وقبل أسبوع، وقع انفجار ضخم بمرفأ العاصمة اللبنانية، موقِعًا 171 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف مُصاب، فيما لا يزال ما بين 30 إلى 40 شخصا مفقودين، علاوة على أضرار مادية جسيمة خلفتها هذه الكارثة الناجمة عن انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات المرفأ منذ 6 سنوات.

وأمس الثلاثاء، وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون على قرار إحالة ملف الانفجار إلى المجلس العدلي، وذلك بعد يوم على موافقة الحكومة المستقيلة على هذا القرار بناء على طلب من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، استقالة حكومته الإثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ذلك الملف.