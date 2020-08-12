بالصور.. تصدر كِبار السن المشهد في انتخابات الشيوخ 2020 بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
تصدر كِبار السن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة سوهاج في غالبية اللجان، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فيما غاب الشباب عن المشهد.
والتزم الناخبون بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وشهدت اللجان الانتخابية تأمينات مكثفة من قوات مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن المحافظة.
وبلغ عدد المقار الانتخابية بسوهاج على مستوى المراكز 698 مقرًا انتخابيًا، بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 794 لجنة بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت.
وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عقد خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.
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