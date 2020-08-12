الاقتصاد البريطاني يسجل أول ركود منذ 2009 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):
عانى الاقتصاد البريطاني من أكبر تراجع له على الإطلاق بين شهري أبريل ويونيو حيث دفعت إجراءات إغلاق لمواجهة تقشي فيروس كورونا البلاد رسميًا إلى الركود.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 20.4٪ خلال هذه القترة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
حيث انخفض إنفاق الأسر بعد أن صدرت أوامر بإغلاق المتاجر ، كما انخفض إنتاج المصانع وأرباح قطاع التشييد و البناء.
ودفعت هذه الإجراءات اقتصاد المملكة المتحدة إلى أول ركود له منذ عام 2009 ، وهو ما يعتى تراجع الاقتصاد خلال 6 شهور متتالية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد انتعش في يونيو الماضي مع بدء رفع القيود الحكومية على التنقل.
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