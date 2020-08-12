إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحماس في غزة "ردا" على البالونات الحارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

قصفت طائرات ودبابات إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء عدة مواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك ردا على استمرار نشطاء بإطلاق مئات من البالونات المحملة بمواد حارقة ومتفجرة تجاه الجانب الاسرائيلي.

ووفقا لشهود عيان قصفت الطائرات الاسرائيلية موقع " بدر" العسكري التابع لحماس وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ ما ادى لاضرار مادية بالغة ، فيما دمرت المدفعية عددا من مواقع الرصد والمراقبة التابعة للحركة شرق مدينة رفح وشرق دير البلح.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له ان طائرات ومروحيات حربية ودبابات شنت غارات على عدة أهداف "إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية" في قطاع غزة، على حد وصفه.

هذا ويواصل نشطاء يتبعون لمختلف التنظيمات الفلسطينية إطلاق مئات البالونات المحملة بمواد حارقة ومتفجرة من غزة تجاه اسرائيل منذ عدة أيام .