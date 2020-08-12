صور.. توافد المواطنين على لجان الشيوخ في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

فتحت المقار واللجان الانتخابية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أبوابها في مواعيدها الرسمية لليوم الثاني على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل، وتنتهي اليوم الأربعاء.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يجري انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا من مختلف الأيديولوجيات.