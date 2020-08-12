النتيجة غدا.. الأزهر: إعلان أوائل الشهادة الثانوية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، غدا الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس ١٣ أغسطس، في تمام الساعة ٢ ظهرا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.