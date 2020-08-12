لبنان: ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت الى مقتل 160 شخص و 20 مفقود، حسب ما صرحت به وزارة الصحة اللبنانية.
وعقب الانفجار الذي هز بيروت، في الرابع من أوت الجاري، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في كلمة تليفزيونية أمس الإثنين، استقالة حكومته.
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