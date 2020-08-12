كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ائتلاف النصر بالعراق يطالب الحكومة بموقف حازم ضد الانتهاكات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ائتلاف النصر في العراق، الحكومة بموقف حازم ضد الانتهاك التركي للسيادة العراقية، واصفًا قتل ضباط بحرس الحدود سابقة خطيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

كشف مسؤول تركي، أن أنقرة تخطط لبناء مزيد من القواعد العسكرية في شمال العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكاتت وزارة الخارجية العراقية، استدعت السفير التركي في بغداد مجددًا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، احتجاجًا على استهداف طائرات تركية مخيما للاجئين في نينوى.

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وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

وكانت طائرات حربية تركية، قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.