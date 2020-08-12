كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تعاني من أكثر الأيام سوءا لوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت أستراليا، اليوم الأربعاء، أكثر أيامها سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأكبر زيادة يومية في الإصابات في ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.

فقد أبلغت فيكتوريا عن 21 حالة وفاة - أكثر مرتين من أكثر الأيام سوءا في وقت سابق هذا الأسبوع - و410 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، منهية بذلك سلسلة من ثلاثة أيام متتالية مع إصابات جديدة أقل من 400.

أجبرت مجموعة من الإصابات في ملبورن، العاصمة الفيكتورية وثاني أكبر مدينة في أستراليا، السلطات الأسبوع الماضي على فرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.

قال رئيس الوزراء الفيكتوري دانييل أندروز إنه بينما كان عدد الحالات يتجه نحو الانخفاض، فإن تأثير إجراءات الإغلاق الصارمة الجديدة لم يظهر بعد في أرقام الحالات.

وقال للصحفيين "نعلم جميعًا أن أسبوعًا ليس دورة حياة هذا الفيروس... وخبراؤنا ما زالوا حازمين في رأيهم أن هذا سيؤدي إلى خفض الأرقام".

أبلغت فيكتوريا ونيو ساوث ويلز فقط عن حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء، حيث تم اكتشاف 428 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية. وتم القضاء على الفيروس بشكل فعال خارج فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

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وعلي صعيد آخر، هناك ما لا يقل عن 5139920 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوفي ما لا يقل عن 164502 شخصًا بسبب الفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت جونز هوبكنز حتى يوم الثلاثاء 45520 حالة إصابة جديدة و1039 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها. وتشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

ومن جانب اخر، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه سيتم إغلاق جميع دور المسنين في نيوزيلندا في محاولة لحماية المجتمعات "الضعيفة" من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أرديرن إن جميع مرافق رعاية المسنين ستغلق أمام الجميع باستثناء الموظفين من ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلين قائلة: "إنني أدرك مدى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لأولئك الذين لديهم أحباء يعيشون في هذه المرافق، لكنها أقوى طريقة يمكننا من خلالها حمايتهم والعناية بهم".

يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت نيوزيلندا انتقال أربع حالات جديدة من Covid-19 محليًا يوم الثلاثاء، مما كسر سلسلة الـ 102 يومًا التي مرت بها البلاد دون تسجيل أي إصابة محلية.

تم اكتشاف جميع الحالات الأربع داخل أسرة واحدة في جنوب أوكلاند، ولم يسافر أي منهم مؤخرًا خارج نيوزيلندا، وفقًا لمدير عام الصحة النيوزيلندي الدكتور أشلي بلومفيلد.

