كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تراجع تفاصيل تجارب اللقاح الروسي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية لشبكة CNN في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء، عقب اعلان روسيا تسجيل لقاح لفيروس Covid-19، أنها على اتصال بعلماء وسلطات روسية، "وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على لقاح لفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "الأول من نوعه في العالم"، وسط قلق عالمي مستمر وتساؤلات بلا إجابة حول سلامته وفعاليته.

وقال بيان منظمة الصحة العالمية عبر البريد الإلكتروني: "ترحب منظمة الصحة العالمية بجميع التطورات في أبحاث وتطوير لقاحات COVID-19. وعلى المستوى العالمي، شاركت منظمة الصحة العالمية في توجيه وتسريع جهود البحث والتطوير منذ يناير 2020".

وأضاف "ينبغي إجراء تسريع لأبحاث اللقاحات باتباع العمليات المعمول بها خلال كل خطوة من خطوات التطوير، لضمان أن تكون أي لقاحات تدخل حيز الإنتاج في نهاية المطاف آمنة وفعالة. وسيكون لأي لقاح ضد الجائحة مأمون وفعال منفعة عامة عالمية، وتحث منظمة الصحة العالمية على الإسراع، والحصول على مثل هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم بشكل عادل ومنصف ".

