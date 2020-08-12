كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل ما يقرب من 1000 وفاة جديدة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المكسيك 926 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 53929، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.

تحتل البلاد المرتبة الثالثة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أيضا 6686 إصابة جديدة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 492522.

وعلي صعيد آخر، علق وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، على إعلان روسيا أنها انتجت لقاح Covid-19 "الأول في العالم. في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC اليوم قائلا: "الاهم ليس أن تكون الأول في استخدام اللقاح.. الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم."

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قال عازار، إن هناك حاجة إلى بيانات شفافة، ويجب أن تكون هذه البيانات من تجارب المرحلة الثالثة التي تظهر أن اللقاح آمن وفعال. واضاف "هذا ما يقوده الرئيس ترامب من خلال مبادرة عملية Warp Speed التاريخية، مع تطوير ستة لقاحات".