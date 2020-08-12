اعتقال رئيس مجلس القيصوم لمحاولته التصدي لأوامر هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، والمسؤولة عن هدم البيوت في منطقة النقب، رئيس المجلس الإقليمي القيصوم سلامة الأطرش، واعتدت عليه صباح اليوم، الأربعاء، إذ أصيب في رأسه ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بثر السبع، حسبما قال نائب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، عقاب الدريجات. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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