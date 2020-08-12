شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 3ر20 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 292 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 6ر12 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 741 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.
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