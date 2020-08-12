شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتراجع: العلاقات مع أمريكا يجب أن تعود للمسار الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشنغ، إنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.

ونُقل عن "له" قوله في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء "الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية الأمريكية. يجب أن نحافظ على تركيزنا وألا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء إن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا. ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.

وهناك أيضا خلافات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونج كونج وسجل الصين في مجال حقوق الانسان والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.

وفرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا من بينهم أعضاء في الكونجرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يوم الاثنين ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونج كونج والصين متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.