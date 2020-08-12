بالصور.. حملة ليلية لإزالة 'تجاوزات ومشوهات' في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن قيام بلدية الدورة بحملة ليلية لإزالة عدد من "التجاوزات والمشوهات" جنوبي العاصمة. وأوضحت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحملة شملت شارع المصافي ومحيط مركز شرطة الدورة ومقتربات جسري الطابقين والجادرية والطريق السريع بغداد حلة وغيرها من المواقع وتضمنت ازالة ورفع عدد من التجاوزات والمشوهات المختلفة". Advertisements

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