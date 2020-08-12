انخفاض الناتج المحلي البريطاني بنسبة قياسية في الربع الثاني من 2020

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في حزيران، بعد أن أظهر انتعاشاً ضعيفاً بنسبة 1.8% في أيار بعد الانكماش بنسبة 20.4% في نيسان، وهو أكبر معدل تم تسجيله في البلاد.

وجاء الهبوط في الربع الثاني بعد انكماش بنسبة 2.2% في الربع الأول. وكان محللون توقعوا هبوطا بنسبة 20.5%.

