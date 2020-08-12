كوريا الجنوبية تشهد أطول موسم للأمطار في تاريخها

وصرحت وكالة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستجتاح معظم المناطق في البلاد، ما عدا الساحل الشرقي، من بعد الظهر إلى المساء وسيصاحبها رعد وبرق مع هبوب رياح قوية، ومن المتوقع أن يتراوح حجم هطول الأمطار بين 20 إلى 80 مليمترا، بحسب الوكالة.
من ناحية أخرى، تشهد بعض المناطق طقسا حارا. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا بسبب موجة الحرارة في الساعة الـ 11 صباح يوم أمس الثلاثاء في مدينتي كانغ رونغ وسامتشوك في إقليم كانغ وون ومدينة كيونغ سان في إقليم كيونغ سانغ الشمالي ومدينة دايغو.
وتم إصدار تحذيرات من موجة الحرارة أيضا في جميع المناطق في أقاليم كانغ وون وكيونغ سانغ وجولا وجزيرة جيجو. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى خلال النهار إلى 28 - 35 درجة مئوية، بحسب الوكالة.
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