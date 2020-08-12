الذهب يهبط دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6% إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الثلاثاء. هذا وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.ونزلت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولار للأونصة بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.

