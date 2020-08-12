الذهب يهبط دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

هبط الذهب إلى ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأونصة الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6% إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الثلاثاء. هذا وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.
ونزلت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولار للأونصة بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.
ونزلت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولار للأونصة بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.
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