كورونا يجبر واشنطن وسيؤول على تقليص تدريباتهما العسكرية

قررت أمريكا وكوريا الجنوبية تقليص تدريباتهما العسكرية المشتركة خوفا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن سيؤول وواشنطن ستبدأن هذا الأسبوع تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة.

لكن بدون تعبئة قوات في أمريكا بعد تقليص برنامج التدريبات بسبب كورونا.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سيؤول، إنه لم يجر بعد وضع اللمسات النهائية على هذه الخطط فيما لم ترد القوات الأمريكية في كوريا حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان البلدان يناقشان كيفية تعديل التدريبات التي تبدأ عادة في أغسطس/ آب، في ظل صعوبة نقل أفراد الجيش الأمريكي نتيجة تفشي الفيروس.

وأضارت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إلى أن التدريبات ستجرى بين 16 و28 أغسطس/ آب لكن على نطاق أضيق، على الرغم من تمديد إطارها الزمني يومين، لضمان التباعد بين المشاركين وتقليص الأنشطة الليلية.