انطلاق ثاني أيام انتخابات مجلس "الشيوخ" بمصر

انطلق، اليوم الأربعاء، اليوم الثاني والأخير في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم استحداثه عقب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.

وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم حيث يحق لنحو 63 مليون مصري التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة).

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، شهدت مراكز الاقتراع في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ إقبالا متزايدا خاصة من المرأة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن عملية التصويت بدأت في موعدها التاسعة صباحا (7:00 ت.ج) واختتمت في التاسعة مساء (19 ت.ج) وسط حالة كبيرة من الالتزام لدى كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة من رؤساء لجان وموظفين ووكلاء للمرشحين وممثلي وسائل الإعلام.

وشهد أول أيام الانتخابات مشاركة رسمية واسعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والقيادات الدينية بينهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتضم اللجان العامة بالمحافظات 14 ألفا و92 لجنة فرعية؛ حيث يُجرى التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

وشهدت اللجان الانتخابية في القاهرة والمحافظات انتظاما في عملية التصويت، وفتحت اللجان في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، وسط تشديدات أمنية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا.

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وسجلت اللجان التزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة من رؤساء لجان وموظفين ووكلاء للمرشحين ووسائل إعلام، كما شهدت بعض اللجان تركيب بوابة تعقيم على مدخلها.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا جراء تجمعات الناخبين أمام وداخل مقار الاقتراع، أبرزها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

أما فيما يتعلق بالقوائم فقد ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة والتي تضم إجماليا 100 مقعد.

ومن المقرر أن تتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس/آب الجاري.

ومجلس الشيوخ تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.