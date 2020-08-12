شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي سعودي يكشف 4 فضائح متتالية للنظام القطري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، إن 4 فضائح متتالية لحقت بالنظام القطري.



وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "أربع فضائح متتالية، الأولى رشوة الواشي الألماني، الثانية ملف العلاقات مع حزب الله في بلجيكا، الثالثة محاكمة شقيق أمير قطر في لوس انجلوس، الرابعة قضية نيويورك والمتهم فيها بنك قطر ومصرف الريان وعدد من أفراد نظام الدوحة، هذه الفضائح سبب حملة الجزيرة المسعورة والمرتبكة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سعودي يكشف 4 فضائح متتالية للنظام القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.