اليونان وقبرص تتفقان على «عمل منسق» لمواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط

اتفقت كل من قبرص واليونان على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرق يالبحر المتوسط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قبرص واليونان اتفقتا على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرقى المتوسط.

يأتي هذا بعدما أصدرت البحرية التركية إخطاراً ملاحياً، الإثنين الماضي، قالت فيه إن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي.

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وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية القبرصي أن أعمال المسح التركية في شرق المتوسط انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان.

وطالبت اليونان، أمس الثلاثاء، بأن تسحب تركيا سفينة تنقيب هي في قلب خلاف متصاعد بينهما حول الحقوق البحرية، محذرة بأنها ستدافع عن سيادتها ودعت إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لتسوية الأزمة.

يشار إلى أن البلدان الثلاثة على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة، وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تفِ بوعودها بشأن هذه المسألة.