كراكاس: أعلنت الحكومة الفنزويلية الثلاثاء أن فنزويلا تجاوزت للمرة الأولى عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وقال وزير التواصل والإعلام خورخي رودريغيز إنه تم تسجيل نحو 1,138 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء، ليرتفع المجموع الى 27,938 حالة.
وفنزويلا التي تواجه تسارعا في انتشار العدوى، كان لديها أقل من 20 ألف إصابة فقط قبل تسعة أيّام.
كما أودى الوباء منذ بدايته بحياة 238 شخصًا في البلاد.
وتبقى هذه الأرقام الرسمية موضع تشكيك من قبل المعارضة ومنظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش، لاعتبارها أنها أقل بكثير من الواقع في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة والغارق في أزمة.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: سابقة ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.