شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": التصدى لشائعات ذيول الإخوان مهمة مقدسة لوسائل الإعلام الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين أن على وسائل الإعلام مهمة وطنية فى التصدى للشائعات والأكاذيب التى تروج لها ذيول جماعة الإخوان الإرهابية فى محاولة يائسة لإحداث فتنه ووقيعة بين أبناء الشعب المصرى وهو ما يجب أن ننتبه له جيداً خاصة ونحن مقبلون على استحقاق برلمانى ممثلاً فى انتخابات مجلس الشيوخ كنجاح جديد يضاف للدولة المصرية ولأبنائها الذين يستكملون بناء مؤسسات دولتهم.

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وأضاف عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشائعات أصبحت سلاح الجماعات الإرهابية وقنواتهم الظلامية التى لا تكل ولا تمل فى نشر الفتنة والكذب واختلاق القصص الواهية وبأشخاص ليس لديهم لا وطنية ولا انتماء ولكن هدفهم جميعا نشر الفوضى ومحاولات فاشلة لإحداث وقيعة بين الشعب وقياداته ولكن أصبح المواطن ذكى ويعلم كل هذه المحاولات لإفشال الدولة بكل الطرق وأدرك أن من يفعلون ذلك هم عملاء وخونة وهدفهم أصبح معلوم وواضح للجميع.

وطالب عدلى بعدم نشر أى معلومة غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة الا عن طريق المتحدثين الرسميين أو الجهات الرسمية حفاظاً على مصر من كل هذه التحديات والتهديات التى تواجها الدولة فى هذا التوقيت وتؤثر عليها فى تشر الأكاذيب عن قصد أو بدون وذلك يتطلب من الجميع التكاتف والحفاظ على صورة مصر داخليا وخارجيا واعلام قوى يرد ويدافع عن مصالح مصر وابناءها فى الداخل والخارج وهذه هى رسالة الإعلام الوطنى فى هذا التوقيت.