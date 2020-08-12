ويليان في سلم أولويات آرسنال بالميركاتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال يفضل التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، ويليان، على مواطنه المعار من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن يعود البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة عقب انتهاء إعارته إلى البايرن، إلا أن النادي الكاتالوني يبحث عن عرض للاستغناء عنه، في ظل عدم الترحيب ببقائه داخل "كامب نو".

لكن وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال لا يريد التعجل في حسم صفقة كويتينو (28 عامًا)، لأن التعاقد مع ويليان، يمثل أولوية بالنسبة للنادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصبح آرسنال قريبًا من التعاقد مع ويليان بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر بعد رحيل الجناح البرازيلي عن تشيلسي، وبعقد مدته 3 أعوام وراتب أسبوعي يقدر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يعود كوتينيو إلى برشلونة عقب انتهاء مشوار بايرن في دوري الأبطال، وقد يكون ذلك على يد برشلونة نفسه، خلال مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي من المسابقة، مساء الجمعة المقبل.