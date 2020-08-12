القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة (38 عاما) صباح اليوم، الأربعاء.
وصرحت زوجته، لينا أبو رعد، أنه جرى اعتقال أحمد في السادسة صباحا كما جرى مصادرة هاتفه واقتياده إلى جهة مجهولة لغاية الآن.
وذكرت "أبناء البلد" أنه "تم صباح اليوم مداهمة بيت عضو المكتب السياسي الرفيق أحمد خليفة واعتقاله من قبل قوات المخابرات وخاصة ‘يمار’ حيفا. محاولة جديدة لترهيب وتسكيت رفاق الحركة الوطنية في الداخل المحتل".
يذكر أن المحامي أحمد خليفة، ناشط في الدفاع عن الأسرى، وهو عضو في المكتب السياسي بحركة أبناء البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.