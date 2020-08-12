تجدد مسيرة أمهات من أجل الحياة من مفرق اللجون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مسيرة أمهات من أجل الحياة وضد الجريمة والعنف صباح اليوم الأربعاء، ليومها الثاني على التوالي، من مفرق اللجون (مجيدو) مرورا بمصمص وأم الفحم وباقة الغربية وجت وزيمر.

وكانت المسيرة قد انطلقت يوم أمس من حي الحليصة في حيفا، ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى مكتب رئيس الدولة في القدس.

وتأتي المسيرة بمبادرة الأم الثاكل منى خليل، وانضمت إيها الأم الثاكل وطفة جبالي من الطيبة والأخت كفاح إغبارية من أم الفحم التي فقدت أخيها، للمطالبة بالعدالة للأبناء ضحايا جرائم القتل، ولمطالبة الحكومة بمكافحة فوضى السلاح والجريمة في المجتمع العربي.