شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي سعودي يكشف 4 فضائح متتالية للنظام القطري والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 قال المحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، إن 4 فضائح متتالية لحقت بالنظام القطري.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "أربع فضائح متتالية، الأولى رشوة الواشي الألماني، الثانية ملف العلاقات مع حزب الله في بلجيكا، الثالثة محاكمة شقيق أمير قطر في لوس انجلوس، الرابعة قضية نيويورك والمتهم فيها بنك قطر ومصرف الريان وعدد من أفراد نظام الدوحة، هذه الفضائح سبب حملة الجزيرة المسعورة والمرتبكة".

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