واشنطن تنظر بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله

الأربعاء 12 أغسطس 2020

أكدت قناة العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بعين الجدية لموضوع تمويل قطر لحزب الله، موضحة أن مسؤولين أمريكيين كبار زاروا قطر وبحثوا معها هذا الموضوع، وأنه سيكون هناك موقف أمريكي رسمي بشأن تمويل قطر لحزب الله. وفى وقت سابق، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة موسعة لكشف الدور القطري في تمويل حركة حزب الله.



وكانت محطة فوكس نيوز قد كشفت الأربعاء الماضى، أن النظام القطري مول شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن ذلك يعرض ما يقرب من 10 آلاف عسكري أميركي في قطر لخطر داهم. ووفقا للمحطة الإخبارية، فقد اخترق المحقق الأمني ​​الخاص، جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وكشف لفوكس نيوز أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله اللبناني.

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في هذا الإطار ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدعم القطري للإرهاب.

كتب مستخدم: "في ظل الكشف عن التمويل القطري الذي ترعاه الدولة لحزب الله..حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية بشأن سفير قطر لدى بلجيكا لتورطه في تمويل الإرهاب. وبالمثل، يجب إيقاف جميع سفراء قطر الآخرين في أوروبا والتحقيق معهم".