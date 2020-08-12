شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

انتهت رحلة البحث الطويلة والشاقة عن جو نون بعدما عُثر على جثته تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تعرّض لانفجار قوي دمّره كلّياً ودمّر معه جزءاً كبيراً من العاصمة اللبنانية.

ابن السابعة والعشرين ربيعاً اُحرق جسده في انفجار المرفأ عندما كان يحاول مع رفيقيه فتح باب العنبر 12 الذي دوّى فيه الانفجار الثاني.

ومنذ أن وقعت نكبة بيروت، سارع شقيق جو، ويليام نون إلى مرفأ بيروت بحثاً عنه بعدما فقد الاتّصال به.

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مشاهد تُدمي القلب

وفي معرض حديثه عن رحلة البحث المضنية هذه، قال لـ”العربية.نت” “لم أغب عن المرفأ منذ وقوع الانفجار. وظيفتي كمتطوّع في الدفاع المدني في بيروت سمحت لي بالنزول إلى هناك والمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين من بينهم شقيقي”. وأضاف “المشاهد داخل المرفأ تُدمي القلب. الأضرار جسيمة والخراب يملأ المكان”.

من بيروت (فرانس برس)

“اليوم أدفن وغداً أحاسب”

وبغصّة أكد ويليام “اليوم أدفن شقيقي وغداً ستبدأ محاسبة المجرمين عن “فاجعة” المرفأ. “ما بقى عنّا شي نخسره. الغالي راح”.

وإلى جانب مشاهد الموت والدمار التي رآها في مرفأ بيروت، تحدّث ويليام عن عناصر تابعون لـ”حزب الله” يدخلون ويخرجون بحرية إلى المرفأ وكأنهم يبحثون عن شيء معيّن هناك.

وتتقاطع رواية ويليام مع معلومات متداولة منذ لحظة وقوع الانفجار حول انتشار عناصر تابعة لـ”حزب الله” في المرفأ ومشاركتهم بعمليات المسح ورفع الأنقاض إلى جانب الأجهزة المعنية.