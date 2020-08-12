شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات
انتهت رحلة البحث الطويلة والشاقة عن جو نون بعدما عُثر على جثته تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تعرّض لانفجار قوي دمّره كلّياً ودمّر معه جزءاً كبيراً من العاصمة اللبنانية.
ابن السابعة والعشرين ربيعاً اُحرق جسده في انفجار المرفأ عندما كان يحاول مع رفيقيه فتح باب العنبر 12 الذي دوّى فيه الانفجار الثاني.
ومنذ أن وقعت نكبة بيروت، سارع شقيق جو، ويليام نون إلى مرفأ بيروت بحثاً عنه بعدما فقد الاتّصال به.
مشاهد تُدمي القلب
وفي معرض حديثه عن رحلة البحث المضنية هذه، قال لـ”العربية.نت” “لم أغب عن المرفأ منذ وقوع الانفجار. وظيفتي كمتطوّع في الدفاع المدني في بيروت سمحت لي بالنزول إلى هناك والمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين من بينهم شقيقي”. وأضاف “المشاهد داخل المرفأ تُدمي القلب. الأضرار جسيمة والخراب يملأ المكان”.
“اليوم أدفن وغداً أحاسب”
وبغصّة أكد ويليام “اليوم أدفن شقيقي وغداً ستبدأ محاسبة المجرمين عن “فاجعة” المرفأ. “ما بقى عنّا شي نخسره. الغالي راح”.
وإلى جانب مشاهد الموت والدمار التي رآها في مرفأ بيروت، تحدّث ويليام عن عناصر تابعون لـ”حزب الله” يدخلون ويخرجون بحرية إلى المرفأ وكأنهم يبحثون عن شيء معيّن هناك.
وتتقاطع رواية ويليام مع معلومات متداولة منذ لحظة وقوع الانفجار حول انتشار عناصر تابعة لـ”حزب الله” في المرفأ ومشاركتهم بعمليات المسح ورفع الأنقاض إلى جانب الأجهزة المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.